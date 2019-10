NordstromWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordstrom":

Für die Aktie Nordstrom aus dem Segment "Kaufhäuser" wird an der heimatlichen Börse New York am 04.10.2019, 21:39 Uhr, ein Kurs von 32.26 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Nordstrom auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 16 Analystenbewertungen für die Nordstrom-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 12 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Nordstrom-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nordstrom vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 40,2 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 25,08 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (32,14 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nordstrom somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Nordstrom auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nordstrom zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Nordstrom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Nordstrom erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 8,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,44 Prozent im Branchenvergleich für Nordstrom bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11 Prozent im letzten Jahr. Nordstrom lag 54,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.