Nordrhein-Westfalen startet in die Herbstferien / ADAC Stauprognose für 12. bis 14. Oktober

München (ots) - Auch an diesem Wochenende werden viele Autofahrerim Stau landen. Der Grund: Zwölf Bundesländer sind auf dem Weg in dieHerbstferien oder kommen aus diesen zurück. So schließen die Schulenin Nordrhein-Westfalen und dem Süden der Niederlande. In Bremen,Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen,Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland enden dieFerien. In Sachsen und Schleswig-Holstein gibt es noch eine zweiteFerienwoche. Etliche Urlauber und Wochenendausflügler steuern dieWandergebiete der Alpen und Mittelgebirge sowie die Küsten an oderkehren von dort zurück.Die besonders belasteten Strecken:- Großräume Hamburg, Frankfurt und München- Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee- A 1 /A 3 / A 4 Kölner Ring- A 1 Hamburg - Bremen- A 2 Dortmund - Hannover- A 3 Oberhausen - Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A 6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim - Kaiserslautern- A 7 Füssen/Reutte - Würzburg - Hannover - Hamburg- A 7 Hamburg - Flensburg- A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 45 Hagen - Gießen - Aschaffenburg- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 95/ B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenAuch im benachbarten Ausland sorgt der Ausflugs- undHerbsturlauberverkehr zeitweise für volle Straßen. Besondersgefährdet sind die österreichische West-, Tauern- und Inntalautobahn,die Brennerroute sowie die Schweizer Gotthard- undSan-Bernardino-Autobahn. Staugefahr besteht an den GrenzübergängenSuben (A 3 Linz - Passau), Walserberg (A 8 Salzburg - München) undKiefersfelden (A 93 Kufstein - Rosenheim).