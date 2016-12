Nordrhein-Westfalen ist Standort Nummer eins der größten Familienunternehmen

Berlin (ots) -- BDI und Deutsche Bank veröffentlichen gemeinsame Untersuchung zuFamilienunternehmen- Großes Gefälle zwischen Osten und Westen DeutschlandsDie Heimat der meisten großen Familienunternehmen istNordrhein-Westfalen. Mehr als jedes Vierte (1195 Unternehmen) hatseinen Sitz im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Auf denPlätzen zwei und drei folgen Bayern mit mehr als 19 Prozent (914Familienunternehmen) und Baden-Württemberg mit rund 18 Prozent (830Familienunternehmen). Insgesamt sind mehr als sechs von zehnFamilienunternehmen mit mindestens 50 Millionen Euro Jahresumsatz ineinem dieser drei Bundesländer ansässig. Gemessen an Unternehmen jeEinwohner ist Hamburg die Stadt der größten Familienunternehmen: Proeinhunderttausend Einwohner gibt es in der Hansestadt rund elf großeFamilienunternehmen.Das zeigen die Ergebnisse der gemeinsamen Studie "Die größtenFamilienunternehmen in Deutschland" des Bundesverbands der DeutschenIndustrie e.V. (BDI) und der Deutschen Bank. Das Institut fürMittelstandsforschung (IfM) Bonn hat dafür Unternehmenskennzahlen derrund 4700 größten Familienunternehmen mit mindestens 50 MillionenEuro Jahresumsatz untersucht.In den ostdeutschen Bundesländern haben die wenigsten großenFamilienunternehmen ihren Sitz: So kommen Mecklenburg-Vorpommern,Thüringen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt jeweils nur auf einenAnteil von weniger als einem Prozent an allen deutschenFamilienunternehmen. Auch in Relation zur Bevölkerung bilden dieostdeutschen Länder die Schlussgruppe. "Dies ist vor allem eineSpätfolge davon, dass es vor der Wiedervereinigung kaum Möglichkeitenfür privatwirtschaftliche Aktivitäten gab", sagte Stefan Bender,Leiter Firmenkunden Deutschland bei der Deutschen Bank. "Insgesamtprofitiert Deutschland enorm von seinen großen Familienunternehmen",so Bender.Die größten Familienunternehmen spielen für die Beschäftigung unddas Wachstum in Deutschland eine wichtige Rolle. Sie stellten von2012 bis 2015 rund sieben Prozent mehr Mitarbeiter ein. DieUnternehmen in Deutschland insgesamt steigerten die Zahl ihrerBeschäftigten im gleichen Zeitraum lediglich um knapp über fünfProzent."Familienunternehmen sind wichtige Beschäftigungsmotoren inDeutschland. Eine kluge und vorausschauende Wirtschaftspolitik solltealles daran setzen, die Zukunftsfähigkeit der Familienunternehmen zuunterstützen", sagte Hans-Toni Junius, Vorsitzender desBDI/BDA-Mittelstandsausschusses, anlässlich der Veröffentlichung derErgebnisse am Mittwoch.Die Ergebnisse der Befragung finden Sie unter: http://bdi.eu/media/themenfelder/mittelstand_familienunternehmen/downloads/20161222_Publikation_Kennzahlen_Update_2016.pdfDas IfM Bonn führt im Auftrag der Deutschen Bank AG und des BDIregelmäßig Studien über die größten Familienunternehmen inDeutschland durch. Das Kennzahlen-Update untersucht dievolkswirtschaftliche Bedeutung von 4.686 Familienunternehmen mitmindestens 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Dafür wurden die Bilanzund GuV-Daten der Jahre 2013, 2014 und die bereits veröffentlichtenDaten von 2015 analysiert.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Deutsche Bank AG Presseabteilung Claudio De Luca Telefon: +49 303407 2686 E-Mail: claudio.deluca@db.comBDIPresse und Öffentlichkeitsarbeit Steffen Schulze Tel.: +49 30 20281621 E-Mail: s.schulze@bdi.euIfM BonnPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Dr. Jutta Gröschl Tel.: +49 22872997 29 E-Mail: groeschl@ifm-bonn.orgÜber die Deutsche BankDie Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an -vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatungund Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen desKapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden,mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand undinstitutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führendeBank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerikaund der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: presse@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Dt. Industrie, übermittelt durch news aktuell