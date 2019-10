Nordrhein-Westfalen gewinnt im kommenden Jahr hunderte Pflegefachkräfte / bpa begrüßt Sonderregelung zum Wechsel von Altenpflegehelfern in die Fachkraftausbildung

Düsseldorf (ots) - Mit einer unbürokratischen Sonderregelungsichert die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahrhunderten Pflegehilfskräften den Umstieg in die weitereFachkraftausbildung. Die Landesgruppe des Bundesverbandes privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) begrüßt eine entsprechendeAnkündigung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Derbpa hatte zuvor auf die Probleme im Zuge der Umstellung auf eine neuegeneralistische Pflegeausbildung hingewiesen und auf die Lösungaufmerksam gemacht. "Derzeit gibt es in NRW rund 1.000 Plätze in dereinjährigen Altenpflegehelferausbildung. Alle Absolventen haben nunauch im Jahr 2020 die Möglichkeit, sich durch einen Wechsel in daszweite Jahr der Fachkraftausbildung weiterzuentwickeln. Damitgewinnen wir hunderte hoch motivierte Fachkräfte für Pflegediensteund -einrichtungen", freut sich der nordrhein-westfälischebpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann.Zunächst war dieser Weg durch den Start der neuen generalistischenPflegeausbildung versperrt. "Es wird 2020 in der reformiertenAusbildung noch keine zweiten Jahrgänge geben, und der Wechsel in daszweite Ausbildungsjahr Altenpflege ist ohne die Regelung verbaut.Deshalb war diese Sonderregelung notwendig, die es Altenpflegehelfernnach ihrem Examen ermöglicht, noch in die laufendeFachkraftausbildung nach altem Modell zu wechseln." NRW folgt damitdem Vorbild Hessens und anderer Bundesländer, in denen der Wechselfür die Zeit der Umstellung auf die generalistische Pflegeausbildungbereits ähnlich geregelt wurde."Die neue Ausbildung soll mehr Pflegenachwuchs bringen. Es wäreein fatales Signal gewesen, wenn die Reform zunächst Zugangswege inden Pflegeberuf verbaut hätte", so Beckmann. "Wir sind sehr froh,dass sich Minister Laumann mit diesem Problem beschäftigt und eineeinfache Übergangsregelung geschaffen hat."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.700 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in diepflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell