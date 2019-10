Nordost-China veranstaltet Apfelwettbewerb, um industrielles Wachstum zu steigern.

Dashiqiao, China (ots/PRNewswire) - Am 14. Oktober fand in Jianyiin der Stadt Dashiqiao im Nordosten der chinesischen Provinz Liaoningein Apfelfestival statt, da die Kommunalregierung einen Wettbewerbund Leistungstests veranstaltete, um laut der Volksregierung derStadt Dashiquiao den 70. Jahrestag der Gründung der VolksrepublikChina zu feiern.Li Shengong, stellvertretender Bürgermeister von Dashiqiao City,sagte bei der Eröffnungszeremonie, dass das Event darauf abziele, denEnthusiasmus und die Kreativität der ortsansässigen Bauern, diestadteigenen Farmerzeugnismarken zu fördern und sie bekannter undmehr Menschen für den Verzehr zugänglich zu machen. Es wird erwartet,dass das Apfelfestival die gesunde Entwicklung der lokalenObstbranche und weiterer landwirtschaftlicher Produkte fördern, dieBranchenvorteile der Hanfu-Apfel berücksichtigen und die Qualität undEffizienz der Branche vorantreiben wird.Bei dem Festival wurden unter Bewertung von Größe, Geschmack undAussehen drei "Apfelkönige" bestimmt. Der größte Apfel wog 0,85Kilogramm, der schmackhafteste Apfel hatte einen Zuckergehalt von14,3 Prozent und der schönste Apfel verfügt über eine künstlerischeForm und Farbe.Jianyi , das in Liaoning als Land es Apfels bekannt ist,produziert jährlich mehr als 8 Millionen Kilogramm der schönen,leckeren und lagerfähigen Hanfu-Äpfel Mit dem gemäßigten,kontinentalen Monsunklima verfügt der Ort über verschiedeneJahreszeiten, ausreichend Sonnenschein, gemäßigten Niederschlag unddurchschnittlich 2600 Sonnenstunden pro Jahr. Das einzigartige Klimaund die reichen Mineralienvorkommen bieten ein sehr nahrhaftes Umfeldfür den Anbau von Äpfeln."Jeder Geschäftsmann, der in unser Dorf kommt, um Äpfel zu kaufen,wird auf unsere Kosten mit Kost und Logie versorgt und kehrt mitvielen Äpfeln und mit viel Freude zurück", sagte Zhou You, Sekretärder CPC-Niederlassung des zu Jianyi gehörenden Xiangfang .Die einzigartigen Ressourcen und das exzellente Ökologische Umfeldvon Daishiqiao haben eine stabile Grundlage für die Entwicklung dervorgestellten Landwirtschaft gelegt und viele umweltfreundliche, Bio-und hochqualitative Farmprodukte geschaffen, wobei der Hanfu-Apfeleines der hochqualitativen Produkte ist, das in diesem begünstigtenUmfeld angebaut wird. Außerdem gibt es weitere leckere, nahrhafte undumweltfreundliche Farmprodukte wie Reis, Hirse, Pflaumen,Eselfleisch, Schweinefleisch, Enteneier und Trauen.Pressekontakt:Frau LiuTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The People's Government of Dashiqiao City, übermittelt durch news aktuell