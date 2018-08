Nordmetall-Präsident Lambusch fordert Einwanderungsgesetz

ROSTOCK (dpa-AFX) - In der Diskussion um die Integration von Migranten hat der Rostocker Unternehmer und Präsident der Arbeitgebervereinigung Nordmetall, Thomas Lambusch, ein "vernünftiges Einwanderungsgesetz" gefordert.



"Wir müssen den Menschen Perspektiven geben und die Politik muss dazu die Gesetze gestalten", sagte Lambusch vor einer Festveranstaltung an diesem Mittwoch zu seinem 65. Geburtstag am Tag darauf.

Um die Integration zu verbessern und damit den Fachkräftemangel zu mildern, müsse das Verständnis für die Motivation der Migranten verbessert werden. Oft erlebe er, dass ein Wirtschaftsflüchtling negativer angesehen wird als einer, der aus politischen Gründen sein Heimatland verlässt. "Früher hießen Wirtschaftsflüchtlinge Gastarbeiter", sagte Lambusch. "Es ist doch nicht verwerflich, dass Leute kommen, um sich wirtschaftlich zu verbessern."/mgl/DP/zb