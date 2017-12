"Nordmagazin" und "Schleswig-Holstein Magazin" sind die erfolgreichsten TV-Regionalmagazine Deutschlands

Hamburg (ots) - Die erfolgreichsten Fernseh-RegionalmagazineDeutschlands kommen vom NDR: Das "Nordmagazin" ausMecklenburg-Vorpommern liegt zum vierten Mal in Folge in derJahreswertung auf Platz eins, auch 2017 gefolgt vom"Schleswig-Holstein Magazin" aus dem Landesfunkhaus in Kiel. ImSchnitt kommt die tagesaktuelle NDR Sendung aus Schwerin auf einenJahres-Marktanteil von 33,8 Prozent. Das ist ein leichter Verlust inHöhe von 1,8 Prozentpunkten. Das Magazin aus Kiel erreicht 29,0Prozent - eine Steigerung um 2,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016.Das "Hamburg Journal" legt um 1,0 Punkte auf jetzt 23,5 Prozent zuund erreicht im bundesweiten Vergleich erneut den fünften Platz."Hallo Niedersachsen" verbessert sich auf 18,9 Prozent Marktanteil,ein Plus von 0,3 Prozentpunkten. Damit nimmt die täglicheMagazinsendung aus Hannover wie 2016 bundesweit Platz 12 ein.Die Regionalmagazine um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen insgesamtverzeichnen so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie noch nie: ImJahresschnitt schalten täglich 1,16 Millionen ein, das sind nocheinmal 10.000 mehr als 2016. Auch der Marktanteil von 23,9 Prozentmarkiert einen neuen Bestwert (plus 0,8 Prozentpunkte). Die30-minütigen Landesmagazine um 19.30 Uhr laufen von Montag bisSonntag im NDR Fernsehen.NDR Intendant Lutz Marmor: "Der Norden ist Spitze. 'Nordmagazin'und 'Schleswig-Holstein Magazin' haben erneut Platz 1 und 2 erreicht.Das ist eine starke Kontinuität, die jeden Tag neu durch gut gemachteBerichte aus der Region erarbeitet wird. Ich gratuliere besonders denRedaktionen dieser beiden Sendungen zu ihrem großen Erfolg. Ich freuemich auch sehr über den neuen Rekord der Landesmagazine insgesamt.Vielen Dank an die Teams in allen Landesfunkhäusern für ihr großesEngagement."Auch die 15-minütigen Regionalmagazine um 18.00 Uhr im NDRFernsehen legen 2017 zu: Zusammengenommen erreichen siedurchschnittlich 330.000 Zuschauer (20.000 mehr als 2016) und 10,2Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte). Im Vergleich derSendungen untereinander liegt das "Hamburg Journal 18.00" mit 11,5Prozent Marktanteil an der Spitze (minus 0,6 Prozentpunkte). "Landund Leute" aus Mecklenburg-Vorpommern kommt auf 10,3 Prozent (plus1,9 Prozentpunkte), "Niedersachsen 18.00" auf 10,1 ProzentMarktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte) und "Schleswig-Holstein 18:00"auf 8,5 Prozent (ein Plus von 0,2 Prozentpunkten).Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; Auswertungszeitraum:1.1.2017 bis 27.12.2017Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell