Nordlichter: ZDF-Doku-Zweiteiler über das Leben am Polarkreis (FOTO)

Mainz (ots) - Wie verändert sich die Arktis durch die globale Erwärmung? ZweiZDF-Teams reisen entlang des Polarkreises, einmal rund um den Nordpol: In derersten Folge von "Nordlichter - Leben am Polarkreis" geht es am Mittwoch, 1.Januar 2020, 23.20 Uhr im ZDF, von Spitzbergen bis in den Osten Sibiriens. AmDonnerstag, 2. Januar 2020, 22.15 Uhr im ZDF, rücken der Osten Grönlands, dieInseln der Nordwestpassage und die Ölfelder in Alaska in den Blick.Phoebe Gaa, Leiterin des ZDF-Studios in Moskau, startet in Folge eins inSpitzbergen und erkundet, wie sich das arktische Meereis mehr und mehrzurückzieht. Kreuzfahrtunternehmen bietet sich damit die Chance, ihre Gäste inimmer weiter nördlich gelegene Gebiete zu bringen - der Wunsch, einmal im LebenNordlichter zu sehen, ist meist stärker als die Bedenken, in ein fragilesÖkosystem vorzustoßen. Auf der nordwestsibirischen Jamal-Halbinsel wird dasZDF-Team Zeuge eines ambitionierten russischen Wirtschaftsprojektes: Die FirmaNovatek hat dort Gasfelder erschlossen und gleich eine ganze Stadt gebaut:Sabetta. Der Seehafen mit einem Terminal für Flüssiggas soll Dreh- undAngelpunkt der Nordostpassage werden, die dank des schmelzenden Meereises ohnedie Begleitung von Eisbrechern befahren werden kann. In Jakutien drängen sichder ZDF-Korrespondentin zwei Geräusche auf: das unerbittliche Summen derMückenschwärme, die die sibirische Tundra im Sommer heimsuchen, und das stetePlätschern, das der tauende Permafrost am Ufer des Flusses Kolyma hervorruft.Die erste Folge endet in Tschukotka im äußersten Nordosten Russlands, einerRegion, die näher an Alaska als an der russischen Hauptstadt Moskau liegt.Johannes Hano, Leiter des ZDF-Studios in New York City, begleitet in Folge zweieine Inuit-Familie durch den grönländischen Scoresbysund. Hunderte Kilometergeht es in kleinen Booten durchs Packeis. Auf der Expedition durch die Fjordeerfährt das Team, wie sich durch den Klimawandel die Welt der Inuit verändert.Und auch die militärische Situation in der Arktis verändert sich: Es werde einenRun auf Rohstoffe geben, prophezeit General Patrick Carpentier, Kommandeur derkanadischen Joint Task Force North. Die Veränderungen in der arktischen Welterlebt das ZDF-Team auch auf seiner Reise auf einer der gefährlichsten StraßenNordamerikas: Knapp 700 Kilometer lang windet sich der Dalton Highway durch diedichten Wälder Alaskas über den mächtigen Yukon River.Filmautor Johannes Hano berichtet am Montag, 30. Dezember 2019, 9.05 Uhr, amFrühstückstisch von "Volle Kanne - Service täglich" im ZDF über dieherausfordernde Drehreise durch die Arktis. Folge eins von "Nordlichter - Lebenam Polarkreis: Von Spitzbergen bis Ostsibirien" ist ab Mittwoch, 1. Januar 2020,in der ZDFmediathek verfügbar und erneut am Sonntag, 26. Januar 2020, 17.15 Uhr,im ZDF zu sehen. Folge zwei, "Von Ostgrönland nach Alaska", ist ab Dienstag, 31.Dezember 2019, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar und am Sonntag, 9.Februar 2020, 17.15 Uhr, erneut im ZDF zu sehen.