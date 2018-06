Nordkoreas Medien informieren Bevölkerung über Gipfel mit USA

SINGAPUR/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Die Führung in Nordkorea hat die Bevölkerung via Medien über das nahende Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump in Singapur informiert.



Die staatlichen Medien berichteten am Montag mit einem Tag Verspätung über die Ankunft Kims in Singapur und die Bedeutung des Gipfels. Beide Seiten würden bei ihrem Treffen am Dienstag weitreichende und tiefgreifende Ansichten darüber austauschen, wie "neue Beziehungen" zwischen beiden Ländern entwickelt, ein dauerhafter Friedensmechanismus für die koreanische Halbinsel geschaffen und die "Denuklearisierung" verwirklicht werden könnten, hieß es.

Daneben geht es den Berichten zufolge um weitere Fragen von beiderseitigem Interesse, wie sie "von einer sich veränderten Ära" gefordert seien. Die ersten Gipfelgespräche zwischen beiden Ländern in der Geschichte fänden unter der großen Aufmerksamkeit und großen Erwartungen der "ganzen Welt" statt. Die Nordkoreaner wurden zuvor über das Treffen Kims mit Trump weitgehend im Dunkeln gelassen.

Bei dem Gipfel geht es um eine friedliche Lösung des Atomstreits mit Nordkorea. Die USA hoffen, die Führung in Pjöngjang dazu bewegen zu können, ihr Atomprogramm komplett, unumkehrbar und überprüfbar abzubauen. Umfang und Tempo der Abrüstung sind jedoch zwischen beiden Seiten strittig. Im Gegenzug will Nordkorea aus der internationalen Isolation heraus, um über Außenhandel und Investitionen Wohlstand zu erzeugen. Dafür muss es die von den USA durchgesetzten Wirtschaftssanktionen abschütteln./dg/DP/zb