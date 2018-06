Nordkoreas Machthaber Kim sieht alte Vorurteile überwunden

SINGAPUR (dpa-AFX) - Mit dem Gipfel in Singapur will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einen Schlussstrich unter die bisherigen Belastungen im Verhältnis zu den USA ziehen.



Zum Auftakt seines Treffens mit US-Präsident Donald Trump sagte Kim am Dienstag: "Alte Praktiken und Vorurteile haben gegen uns gearbeitet. Aber wir haben sie alle überwunden. Und jetzt sind wir hier." Zuvor hatte Trump schon gesagt: "Wir werden ein großartiges Verhältnis haben."/cs/donxx/DP/zb