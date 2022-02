Nordkoreanische Raketentests beschäftigen UN-Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach weiteren Raketentests Nordkoreas wird sich der UN-Sicherheitsrat am Donnerstag erneut mit dem abgeschotteten Land beschäftigen. Die Vereinigten Staaten fragten das Treffen hinter verschlossenen Türen an, wie Diplomaten in New York mitteilten.

Nordkorea hat am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe die Genauigkeit und Wirksamkeit für ihren Einsatz belegt, berichteten die Staatsmedien - einen Tag nach dem Testflug./scb/DP/he