Nordkorea will internationale Atominspekteure ins Land lassen

PJöNGJANG (dts Nachrichtenagentur) - Nordkorea will nach Angaben des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in internationale Atominspekteure ins Land lassen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe sich dazu bereit erklärt, die Atomanlage in Nyŏngbyŏn abzubauen, sagte Moon am Mittwoch bei einem Gipfeltreffen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Auch die Raketentestanlage in Sohae soll demnach abgebaut werden.

Voraussetzung sei ein Entgegenkommen der USA, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beiden Koreas. Über den Zeitraum für die Maßnahmen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Nord- und Südkorea vereinbarten weitere Maßnahmen zum Abbau der militärischen Spannungen, unter anderem Pufferzonen an der Grenze. Beide Staaten kündigten an, sich gemeinsam für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 bewerben zu wollen. Unterdessen kündigte Kim an, die südkoreanische Hauptstadt Seoul "in naher Zukunft" besuchen zu wollen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur