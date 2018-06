'Nordkorea sollte wachsam sein': Iran warnt Kim vor Trump

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor der unberechenbaren Politik des US-Präsidenten Donald Trump gewarnt.



"Auch wir begrüßen jede Initiative für Frieden und Stabilität in Korea (...). Nordkorea sollte aber mit den USA und besonders Trump achtsam sein", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag zum Gipfeltreffen Trumps und Kims am Dienstag in Singapur.

Trump habe mit der Aufkündigung des Atomdeals mit dem Iran bewiesen, dass er sich nicht an internationale Abkommen halte. "Daher ist auch bei diesem Gipfel Optimismus eher fehl am Platz", sagte Ghassemi in einer Pressekonferenz. Zuletzt hatte Trump auch seine Zustimmung zum Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels nachträglich zurückgezogen und damit einen Eklat ausgelöst./str/fmb/DP/stw