Nordkorea führt möglicherweise sechsten Atomtest durch

PJöNGJANG (dts Nachrichtenagentur) - Nordkorea hat am Sonntag möglicherweise eine neuen Atomtest durchgeführt. Darauf deuten seismische Aktivitäten hin. Mehrere Erdbebenüberwachungszentren meldeten eine schwere Erschütterung im Nordosten des isolierten Landes.

Geologen gaben zunächst eine Stärke von 6,2 an. Auch in der Vergangenheit waren Atombombentests in Nordkorea registriert worden, die zu Erdstößen geführt hatten. Das Beben am Sonntag war aber deutlich stärker als bei vergangenen Atomtests. Zuvor hatte das nordkoreanische Regime angekündigt, eine neue Wasserstoffbombe entwickelt zu haben. Nach Überzeugung der japanischen Regierung hat Nordkorea einen Atomwaffentest ausgeführt, wie der japanische Außenminister mitteilte. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, dass Nordkorea um 15 Uhr (8:30 Uhr deutscher Zeit) eine "wichtige Ankündigung" machen wolle.

Foto: über dts Nachrichtenagentur