Hamburg (ots) - 17 Filme waren bei den 60. Nordischen FilmtagenLübeck ins Rennen um den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreisgegangen. Am Ende entschied sich die Jury für die isländische Komödie"Gegen den Strom". Der 100-minütige Spielfilm des Regisseurs BenediktErlingsson nimmt sich des ernsten Themas Umweltzerstörung an, abermit Leichtigkeit und ohne es lächerlich zu machen, so die Ankündigungim Festivalprogramm. Der NDR Filmpreis, der seit 1990 im Rahmen derNordischen Filmtage verliehen wird, wurde am Sonnabend, 3. November,im Rahmen einer Gala im Theater Lübeck übergeben. Durch den Abendführte Yared Dibaba.Volker Thormählen, Direktor des NDR LandesfunkhausesSchleswig-Holstein: "Wir haben im NDR-Landesfunkhaus den Ostseeraumbesonders intensiv im Blick. Schleswig-Holstein hat eine wichtige undspannende Brückenfunktion in diesen faszinierenden Kulturraum hinein - und die Nordischen Filmtage sind jedes Jahr ein Schaufenster fürKreativität und Erzählkunst aus dem Ostseeraum, die gar nicht genugAufmerksamkeit erhalten können. Der Film 'Gegen den Strom' vonBenedikt Erlingsson und seinem Team ist dafür ein herausragendesBeispiel - herzlichen Glückwunsch!"Die Jury begründete ihre Wahl so: "Ein Film, der Mut macht ineiner Zeit, in der es an positiven Erzählungen mangelt. Mitfilmischem Augenzwinkern, unterhaltsam und spannend, mitEinfallsreichtum, einer brillanten Protagonistin und der überwältigenisländischen Natur wird der Zuschauer mitreißend, emotional undhumorvoll mit globalen Problemen konfrontiert."Die zentrale Figur in "Gegen den Strom" (Kinostart in Deutschland:13. Dezember) ist Halla, gespielt von Halldóra Geirhardsdóttir. Nachaußen eine unauffällige Mittvierzigerin, ist Halla zugleich eineausgebuffte Öko-Aktivistin. Im Alleingang will sie verhindern, dassdie Natur weiterhin Wirtschaftinteressen geopfert wird. Bei ihrenGuerilla-Aktionen schreckt sie selbst vor Sabotage nicht zurück.Mitten in ihrem Kampf erhält Halla jedoch eine überraschendeNachricht...Mitglieder der Jury des NDR Filmpreises waren in diesem JahrMarieanne Bergmann, freie Beraterin für Filme und Projekte inHamburg, die Schauspielerinnen Lisa Karlström und Mette Lysdahl, dieRegisseurin Susanna Salonen sowie Patrick Poch, NDR Redakteur in derAbteilung Film, Familie und Serie.Das NDR Fernsehen zeigt anlässlich der 60. Nordischen Filmtage inLübeck noch bis zum 2. Dezember eine skandinavische Filmreihe u. a.mit vier Folgen des Serienkrimis "Rebecka Martinsson" (Sonntag, 4.,11., 18. und 25. November). Die Filmreihe schließt am 2. Dezember mitdem Familiendrama "Höhere Gewalt" des schwedischen Regisseurs RubenÖstlund, 2014 in Cannes preisgekrönt.Unter www.filmtage.luebeck.de steht im Anschluss an diePreisverleihung am 3. November ab ca. 23.00 Uhr ein Preisträgerfotozum Download bereit.