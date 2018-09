Nordirland: Das Vermächtnis von Game of Thrones® / Filmkulissen und Requisiten der HBO-Erfolgsserie werden im kommenden Jahr für Besucher geöffnet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Nach nun mehr als zehn Jahren beendet HBO seine Game ofThrones®-Dreharbeiten in Nordirland und gibt bekannt, dass sie dieSchauplätze der erfolgreichen TV-Serie als Touristenattraktionenerhalten werden.Zum ersten Mal haben Fans der mit zahlreichen Emmy Awards® undeinem Golden Globe ausgezeichneten Produktion die Möglichkeit, dieOriginaldrehorte zu besuchen und in die Welt von Westeroseinzutauchen."HBO wird seine Archive öffnen, und Fans können hautnah erfahrenwie die welterfolgreichste Fernsehserie entstanden ist, in wahrerGame of Thrones®-Manier, größer und umfangreicher als alles, was dieÖffentlichkeit je gesehen hat", verkündet HBO.Viele der Kulissen stehen nicht nur für einen atemberaubendenDrehort, sondern werden auch eine Vielzahl an Kostümen, Requisiten,Waffen, Dekorationen, Modellen und weiterem Produktionsmaterialpräsentieren. Den Besucher erwartet zusätzlich eine interaktiveAusstellung auf höchstem digitalem Niveau, um Einblick in die"Zaubereien" und Spezialeffekte zu geben, für die die Serie sobekannt ist."HBO ist hoch erfreut, die Arbeit des Game ofThrones®-Kreativteams und der Fernsehcrew zu würdigen, indem wirdiese Drehorte bewahren und die Fans nach Nordirland einladen,Westeros persönlich zu erleben. Wir freuen uns darauf, die Tore zuöffnen und die große Begeisterung mit den Game of Thrones®-Fans inaller Welt zu teilen. Dieses Projekt gibt uns die Möglichkeit,Nordirlands zentrale Bedeutung für die Serie und ihr verbleibendesErbe zu feiern, und Nordirlands Kultur, Schönheit und Wärme zuteilen. Auch das hat uns in hohem Maße inspiriert, dieses Vermächtnisins Leben zu rufen", sagte Jeff Peters, Vice President, Licensing andRetail, HBO. Geplant ist bestehende Drehorte wie Winterfell, dieSchwarze Festung und Königsmund ebenso wie die Linen Mill Studios ineine Tour einzubinden.Schon viele Fans haben Nordirland besucht, um die atemberaubendeLandschaft, die Küstenlinie und die Berge der Serie zu sehen, abernun haben sie die Chance, die Dramen und Geschichten auf Westerosnoch unmittelbarer zu erleben.Informationen zum genauen Ausmaß des Game ofThrones®-Vermächtnisses in Nordirland wird es zu einem späterenZeitpunkt geben, wenn der Erkundungsprozess abgeschlossen ist.Pressekontakte bei HBO:Chris Willard: chris.willard@hbo.com & Emily Weichert:emily.weichert@hbo.comDie Irland Information Tourism Ireland ist die touristischeMarketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /BroschürenbestellungPressekontakt: presse@tourismireland.com, https://media.ireland.comOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuell