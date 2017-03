Nordhues & Cie. LLP gibt den Tod des Senior Partners Dr. Hans-Günther Nordhues bekannt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Nordhues & Cie. LLP gibt mit großer Bestürzung den unerwartetenTod ihres Gründers und Senior Partners Dr. Hans-Günther Nordhuesbekannt. Er verstarb am Samstag, den 25. Februar 2017, im Alter von54 Jahren.Vor Gründung seiner eigenen Anwaltskanzlei Nordhues & Cie. LLP imJahr 2006, war er Partner in einer Vielzahl angesehener Kanzleien wieClifford Chance, Ashurst oder Nörr Stiefenhofer Lutz. Sein fachlichesEngagement und die Begeisterung für seine Arbeit inspirierte Viele imLaufe seines Lebens.Das Mitgefühl des gesamten Teams der Kanzlei Nordhues & Cie. LLPgilt vor allem seiner Frau Anne und seiner Tochter Emma währenddieser schweren Zeit.Wenden Sie sich bitte an uns, falls Sie Fragen haben:T: +49 (0) 69 / 26 49 10 0 oder info@nordhues.comOriginal-Content von: Nordhues & Cie. LLP, übermittelt durch news aktuell