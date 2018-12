Nordex zieht das große Los!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nachdem der deutsche Energieversorger E.ON bereits Mitte November ein Kooperationsprojekt mit dem Turbinenbauer Nordex bekannt gegeben hatte, bestätigte der Windkraftspezialist nun das Vorhaben.

Onshore-Windpark „Nysäter“

Um was geht es? E.ON will gemeinsam mit der Credit Suisse-Tochter „Credit Suisse Energy Infrastructure Partners“ einen der größten Onshore-Windparks in Europa bauen. Der für das mittelschwedische Västernorrland gedachte Park „Nysäter“ soll nach Inbetriebnahme über eine Gesamtleistungskapazität von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.