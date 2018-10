Nordex zieht ersten großen Auftrag für neue Turbinen an Land

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat den ersten größeren Auftrag für seine neuen N149-Turbinen in Finnland ergattert.



Insgesamt soll er 18 Anlagen der neuen Baureihe für den Stromerzeuger Neoen errichten. Der daraus entstehende Windpark "Hedet" im Westen Finnlands mit einer Leistung von 81 Megawatt soll im Laufe des nächsten Jahres ans Netz gehen und ein Rechenzentrum von Google mit Windstrom versorgen, teilte der Konzern am Donnerstag in Hamburg mit.

Nordex hat mit Neoen außerdem einen Servicevertrag über 15 Jahre abgeschlossen. Der Deal sei "ein sehr positives Zeichen für die Resonanz unserer neuesten Turbinengeneration im Markt", sagte Nordex-Chef José Luis Blanco. Die vorbereitenden Arbeiten sollen in Kürze starten.

Die Nordex-Aktie legte nach der Bekanntgabe des Auftrags vorbörslich deutlich zu. Dabei half Nordex auch eine Analysten-Hochstufung der Deutschen Bank. Das Abwärtspotenzial für die Aktie des Windturbinenherstellers sei begrenzt und rechtfertige keine "Sell"-Empfehlung mehr, hatte Analystin Virginia Sanz De Madrid Grosse am Mittwoch geschrieben.