Nordex: wohin wird die Reise gehen?

schon seit geraumer Zeit haben die Nordex-Aktionäre ein Problem. Man könnte es ohne Umschweife so formulieren: obwohl der Newsflow eigentlich gut ist und es massenhaft neue Aufträge gibt, kommt der Aktienkurs einfach nicht aus seinem Seitwärtstrend heraus. Zuletzt ist es im Herbst zu deutlichen Verlusten gekommen, nachdem die Präsidentenwahl in den USA ihren überraschenden Ausgang genommen hatte. Von den Verlusten hat sich der Titel des Windanlagenbauers bis heute nicht erholen können. Auch zu Beginn des Jahres ist die Nachrichtenlage gut, denn ein neuer Großauftrag wurde prompt gemeldet.

Millionenaufträge aus den USA

So konnten sogar in der Zeit zwischen den Feiertagen neue Aufträge an Land gezogen werden, und dies in einem Land, in dem man es auf den ersten Blick nicht für möglich gehalten hätte – nämlich in den USA. Das Volumen dieser beiden Aufträge beläuft sich auf ganze 62 Millionen Euro. Dennoch halten sich die Kursgewinne bei Nordex bislang in Grenzen. Offenbar vermissen die Anleger eine Einschätzung des Nordex-Managements, was den Geschäftsverlauf für das neue Jahr betrifft und halten sich deswegen vornehm zurück. Das Gros der Analysten ist jedoch optimistisch gestimmt, denn die Kursziele liegen teilweise deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

