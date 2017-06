Nordex: Das wird jetzt spannend

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Vor einer Woche hatte HSBC die Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554) von „halten“ auf „reduzieren“ heruntergestuft und das Kursziel auf 11,80 Euro gesenkt. Im weiteren Wochenverlauf bekräftigte das Unternehmen die Jahresprognose und teilte mit, dass man im Sommer eine Belebung des Geschäfts erwarte. Und am Freitag folgte die Nachricht, dass Nordex plant, am Standort Rostock 1.200 Stellen abzubauen. Das wäre ein immenser Stellenabbau … und ein Eingeständnis, dass die Brötchen, die Nordex backen wird, auch mittelfristig kleiner ausfallen werden. Aber:

Andererseits würde das die Kosten deutlich reduzieren und so eine Art „Gesundschrumpfung“ bedeuten. Das wird von den Anlegern normalerweise positiv gewertet. Zumindest dann, wenn man ohnehin im Vorfeld weiß, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und das ist bei Nordex ja der Fall. Doch hier hatte diese Nachricht erst einmal Kursverluste ausgelöst … die die Aktie aber in eine entscheidende charttechnische Unterstützungszone gedrückt hat, die zwar nicht halten muss – aber durchaus halten kann. Sehen wir hin:

Das Tief des massiven Selloff von Ende Februar bildet mit 12,41 Euro zusammen mit dem Zwischentief vom März (12,65 Euro) eine Unterstützungszone, in welche die Aktie bereits in der vergangenen Woche hineingerutscht war. Bislang hält sie – aber noch ist nicht zu erkennen, dass die Marktteilnehmer diese Supportzone als Sprungbrett für eine mögliche Bodenbildung bzw. Wende nach oben ansehen würden.

Bricht diese Zone, wäre das markante Zwischentief aus dem Jahr 2014 bei 10,68 Euro die nächste charttechnisch relevante Unterstützungsmarke – die dann auch relativ schnell erreicht werden könnte, denn dann würden die Leerverkäufer sich erneut auf Nordex stürzen. Aber wenn nicht? Nach oben wäre dem Braten erst dann zu trauen, wenn es gelingt, die 20-Tage-Linie mit Schlusskursen über 13,20 euro zurückzuerobern – dann aber wäre zumindest mal charttechnisches Erholungspotenzial bis in die Region 14,35/14,80 Euro vorhanden, das risikofreudige Trader nutzen könnten. Das wird noch eine spannende Woche für diese Aktie!

