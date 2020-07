Nordex will Projektportfolio an RWE verkaufen

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex will Wind- und Solarprojekte in Europa an RWE verkaufen.



Vereinbart sei ein Verkaufspreis von 402,5 Millionen Euro in bar, teilte das SDax -Unternehmen am Freitag mit. Dabei gehe es um 2,6 Gigawatt Windkapazität, davon 1,8 Gigawatt in Frankreich, und 0,1 Gigawatt Solarkapazität. Die Arbeitnehmervertreter in Frankreich und die dortigen Behörden müssen der Vereinbarung noch zustimmen. In Frankfurt sprang der Aktienkurs von Nordex in einer ersten Reaktion um mehr als acht Prozent hoch./fba/he