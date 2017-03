Nordex: Die „wahre“ Trendwende erkennen Sie nur im Chart!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

ist es einfach nur erstaunlich, bemerkenswert oder gar unanständig, wie sich manche sogenannte oder selbsternannte „Experten“ seit mehr als 1 Jahr darum bemühen, für die Nordex-Aktie einen Aufwärtstrend oder eine Trendwende herbeizureden?

Wissen Sie: Bis vor wenigen Monaten konnten Sie noch trefflich darüber streiten, ob die vom Windturbinenhersteller vorgelegten Quartalszahlen und Auftragsbestände nun positiv oder negativ zu bewerten seien. Inzwischen wurden wir auch in dieser Hinsicht von Nordex eines Besseren belehrt.

Was jedoch schon seit Februar des vergangenen Jahres FAKT ist, können Sie dem Chart entnehmen: Denn schon zu diesem Zeitpunkt hatte die Nordex-Notierung ihren Aufwärtstrend aus dem Jahr 2012 nach unten verlassen. Seither ist selbst für einen ungeübten Charttechniker unschwer zu übersehen, dass sich die Aktie in einem ABWÄRTSTREND befindet.

Eine Trendwende wird indes erst DANN wieder eingeleitet, wenn der bestehende Abwärtstrend nach oben überboten wird. Dazu müsste sich die Nordex-Notierung jedoch vom aktuellen Niveau aus in etwa verdoppeln, wie Ihnen das von mir eingezeichnete Kreuz (gestrichelte Linien) veranschaulicht. Deshalb:

Ich gebe zu, dass es natürlich weit attraktiver für Ihr Depot ist, wenn Sie die Nordex-Aktie schon eingekauft hätten, wo sie noch halb so teuer ist. Da gibt es nur ein Problem mit dieser Denkweise:

Sie hätte Sie schon bei den Tiefständen von 22 Euro und 18 Euro (rote Kreise) nicht vor Verlusten von bis dato -42% bzw. -29% bewahrt. Und sie würde Ihnen auch bei einem Einstieg heute wohl schon in Kürze weitere Verluste einbringen:

Dafür sprechen zum einen die Abwärts-Kurslücke und zum anderen das Verhalten der Großinvestoren, das Sie am On-Balance-Volumen ablesen können und das ich hier unkommentiert lassen kann.

Sollte das Tief bei 12,41 Euro vom 27. Februar nachhaltig unterboten werden, haben Sie die Bestätigung für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.

Wenn es eine Trendwende gibt, dann werden Sie das anhand des Charts erkennen können und nicht, indem versucht wird, eine solche herbeizureden!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.