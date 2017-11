Nordex: Nach versteckter Warnung unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

mal wieder der größte Verlierer im TecDAX ist heute die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex. Hier sorgen die heute vorgelegten Quartalszahlen, die eine versteckte Umsatzwarnung enthielten, für Verkaufsdruck. Wundern kann das wirklich niemanden mehr, oder?

Quartalszahlen werden nicht gut aufgenommen

So schreibt Nordex zwar selbst, dass man sich in einem schwierigen Marktumfeld behaupten konnte. Diese Sicht hat man aber beim Management wohl exklusiv. De facto jedenfalls waren die vorgelegten Quartalszahlen alles andere als gut. So konnte der Umsatz nach neun Monaten zwar bei 2,3 Mrd. Euro stabilisiert werden. Dafür gab es jedoch eine Warnung, dass der Jahresumsatz wohl leicht unterhalb der bisher in Aussicht gestellten 3,1 Mrd. Euro liegen dürfte.

Daher zeigten sich die Anleger auch von der erreichten, ja durchaus guten, EBITDA-Marge von 7,8% unbeeindruckt. Zumal der Auftragseingang zuletzt auf 1,1 Mrd. Euro gesunken ist. Wie das vom Management in Aussicht gestellte starke Neugeschäft im vierten Quartal daher mit der Umsatzwarnung in Einklang zu bringen ist, erschließt sich wohl niemandem. Denn wenn das vierte Quartal wirklich so gut laufen würde, warum dann die Umsatzwarnung?

Aktie weiter im Abwärtstrend, da geht noch mehr!

Kein Wunder also, dass die Anleger die Aktie heute weiter verkaufen – und diese somit auf neue Verlaufstiefs zurückfällt. So wurde ja bereits im Zuge der Gewinnwarnung des Weltmarktführers in der Windkraftbranche, Vestas Wind, ein entsprechendes Verkaufssignal generiert. Mit Bruch der charttechnischen Unterstützung bei 8,00 Euro liegt das nächste charttechnische Kursziel jetzt bei 6,00 Euro.

Allerdings ist es keineswegs ausgemachte Sache, dass die Aktie dort ihren Boden finden wird. So kann es durchaus weiter abwärts gehen, weshalb Sie nach wie vor nicht in dieses fallende Messer greifen sollten. Sollte es zuvor eine Gegenbewegung in Richtung 8,00 Euro geben, wäre das m.E. eine ideale Ausstiegschance. Darauf spekulieren würde ich aber nicht. Vielmehr sollte jeder Anleger, der die Aktie nicht hat oder sich – vielleicht ja auch auf meinen Tipp hin – frühzeitig aus dem Titel verabschieden konnte, sehr froh darüber sein!

