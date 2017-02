Nordex und die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Nordex die Gemüter der Anleger, denn obwohl es keine neuen Nachrichten rund um Nordex gibt, gab es einige Spekulationen zu den Zukunftsaussichten des Unternehmens. Wie wird es weitergehen?

Nichts Neues? Wenn es um Nachrichten geht, ist es derzeit eher still bei Nordex und auch die Aktie des Windanlagenbauers bewegt sich mit Stand letzter Woche kaum. Trotzdem gab es einiges an Spekulationen.

Unsicherheit? Trump, der Unwägbare: Fast entsteht der Eindruck, dass mit der Nordex-Aktie nicht viel passieren wird bis Trump seine Pläne zum Thema Erneuerbare Energien mitteilen wird. Doch selbst dann könnte es unter Umständen auch eher nach unten gehen.

Seitwärtstrend! Schon seit Wochen kann die Nordex-Aktie weder nach oben noch nach unten ausbrechen und bewegt sich seitwärts. Die Verfehlung des eigenen Jahresziels um 3 % hat diesen Seitwärtstrend scheinbar fast einbetoniert.

Was sagt die Markttechnik? Der längerfristige Aufwärtstrends könnte sich durchaus fortsetzen, auch wenn seit Anfang 2016 nicht viel passiert ist. In der letzten Woche saß die Aktie zwischen dem 200- und dem 100- Wochendurchschnitt fest und erst ein Überschreiten des Preisniveaus von 25,00 Euro je Aktie könnte ein klares Signal der Erholung aussenden.

Könnte die Aktie gar die Preiszone bei 17,50 Euro je Aktie unterschreiten und den aktuellen Aufwärtstrend deutlich in Frage stellen? Wir halten Sie informiert.

