Nordex: Das treibt die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Spätestens seit Mitte vergangener Woche befindet sich die Aktie von Nordex wieder im Aufwärtstrend. Bei 11,84 Euro eröffnete die Aktie des Windturbinenherstellers am Mittwoch noch, am Freitag zum Handelsschluss standen bereits 12,55 Euro auf dem Kurszettel. Auch der Montag begann für Nordex im Plus, der Aufschlag aus den vergangenen drei Handelstagen beträgt zwischenzeitlich bereits mehr als sechs Prozent. Die positive Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung