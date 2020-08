Nordex sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Anleger, die Nordex im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zehn Prozent vorzeigen. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 9,68 EUR zu haben. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Nordex-Aktie. Einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sechs Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 10,29 EUR. Daher hat Nordex es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich steht dieser Indikator bei 9,20 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

Fazit: Bei Nordex geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.