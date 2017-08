Nordex: Das sind die harten charttechnischen Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

als ich die Nordex-Aktie am 10. August dieses Jahres zuletzt unter die Charttechnik-Lupe genommen hatte, notierte der Titel mit 12,26 Euro nahe seinem 2-Monatshoch von 12,75 Euro. Das bis dahin tiefste Niveau seit dem Niedergang des Kurses im Februar 2016 war am 23. Juni 2017 mit 10,22 Euro erreicht worden. Dazwischen lag also ein Zuwachs von immerhin fast +20%.

Allerdings warnte ich davor, „jetzt plötzlich euphorisch für die Anteile des Windturbinenherstellers zu werden.“ Denn wie im nachfolgenden Chart zu sehen, hatte sich die Nordex-Notierung dem seit September 2016 gültigen (steileren) Abwärtstrend angenähert. Entsprechend gab es in den zurückliegenden Wochen diverse Expertenmeinungen, die den Abwärtstrend schon etwas voreilig für beendet erklären wollten. Die Charttechnik hat mich in den letzten 30 Jahren eines gelehrt:

Wenn Sie aufgrund von charttechnisch Signalen investieren möchten, dann sollten Sie diese auf keinen Fall vorwegnehmen, indem Sie schon einmal im Vertrauen darauf in die Aktie ein- oder aus ihr aussteigen. Sobald ein Chartsignal generiert wird, ist es immer noch früh genug für eine Aktion. Unter dem Strich werden Sie derartige Signal-Vorwegnahmen viel Geld kosten.

Im Falle Nordex ist seit Februar 2016 ein Verkaufssignal aktiv. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ein erstes Kaufsignal würde generiert, wenn der steilere Abwärtstrend seit September 2016 überwunden werden kann. Allerdings eröffnet sich dann auch nur Gewinnpotenzial bis zum darüber liegenden Abwärtstrendkanal.

Ein solches Signal sollte jedoch unbedingt vom On-Balance-Volumen (OBV) unterstützt werden. Dieser Indikator zeichnet das Verhalten der Großinvestoren nach. Seit Juni „wabert“ das OBV unterhalb einer wichtigen Unterstützung herum. Ein charttechnisches Kaufsignal sollte daher unbedingt vom OBV bestätigt werden.

Dann – und erst dann, kann die negative Einschätzung der Aktie aufgegeben werden.

