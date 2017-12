Nordex: Das sieht wieder richtig gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex ist in den zurückliegenden Tagen immer stärker geworden. Auch einige Rücksetzer haben diesem Befund nichts anhaben können. Der Wert ist auf gutem Weg, die nächste Hürde zu überwinden, um dann in Richtung einer runden, bedeutenden Kursmarke anzusteigen. Von dort aus sind weitere deutliche Gewinne möglich, heißt es. Konkret: Nun wurden erneut einige Cent gewonnen, die Nordex weiter Richtung 9 Euro schieben. Auch wenn die Aktie nach Meinung charttechnischer Analysten in einem charttechnischen Abwärtstrend verläuft, kann jetzt ein erfolgreiches Comeback nach oben stattfinden. So sieht ein Turnaround aus, heißt es mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Denn die Aktie hatte bei 7,18 Euro am 15. November ein gültiges 4-Jahres-Tief markiert. Ausgehend davon legte der Kurs binnen eines guten Monats deutlich zu und distanzierte das Tief um mehr als 20 %. Allein in den vergangenen vier Wochen war es um 10,5 % nach oben gegangen. Das Plus der zurückliegenden Woche beläuft sich auf 4,3 %. Jetzt sieht es so aus, als könnten auch die runden 9 Euro übersprungen werden. Gelingt dies, dann sind bis zu 10 Euro keine nennenswerten Widerstände mehr zu erkennen. Darüber hätte die Aktie dann sogar das Potenzial, in Richtung 12,60 Euro zu steigen, dem aktuellen 6-Monats-Hoch vom 8. August. Nach unten hin sollten sowohl 8 Euro als auch das genannte Tief vor weiteren Kursrückgängen schützen.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es neben neuen Aufträgen aus Frankreich keine wesentlichen Impulse mehr. Noch sind 5 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, während 60 % den Verkauf vorziehen.

Technische Analyse: Es wird besser

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei in einem Abwärtstrend, der aber nach und schwächer werde. Der Abstand auf den GD200 ist auf 25 % zusammengeschmolzen. Jetzt sind zudem drei kurzfristige Signale nach oben gerichtet. Formal herrscht dennoch ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.