Nordex: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

bei der Nordex-Aktie kann noch keine Entwarnung gegeben werden – im Gegenteil. Nachdem der Aktienkurs am ersten Handelstag der neuen Woche im Xetra-Handel gut 3% abgegeben hatte, könnte es durchaus sein, dass bald der nächste starke Support getestet werden wird. Und das ist die im Juni bereits getestete 10-Euro-Marke. Damals hat sie gehalten – wird sie das auch bei einem erneuten Test? Bei Nordex sieht es unter fundamentalen Gesichtspunkten gemischt aus, weshalb es von dieser Seite weder klare Unterstützung noch klaren Gegenwind gibt, um im Bild zu bleiben. Konkret:

Nordex: Marktanteil in Deutschland von 17%

So hatte im ersten Quartal insbesondere die Zahl der Auftragseingänge stark enttäuscht. Im zweiten Halbjahr sah es diesbezüglich besser aus. Innerhalb der Branche hat sich Nordex in Deutschland mit dem Gesamtmarkt entwickelt, laut einer Mitteilung des Unternehmens. So habe sich die Leistung neu installierter Onshore-Turbinen laut Nordex im ersten Halbjahr 2017 in Deutschland um 11% erhöht. Nordex habe in diesem Umfeld seinen Marktanteil von 17% halten können. So weit, so gut. Das Halten eines Marktanteils ist schon einmal nicht schlecht. Aber für einen nachhaltigen Wechsel des Aktienkurses hin in einen neuen Aufwärtstrend war das dann aber wiederum wohl etwas zu wenig.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nordex-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.