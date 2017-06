Nordex: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

so langsam wird es beunruhigend: Dass die Nordex-Aktie fällt, wenn es schlechte News gibt wie das Einkassieren einer Prognose, ist nachvollziehbar. Aber dass der Kurs jetzt auch schon ohne Neuigkeiten deutlicher verliert, gibt zu denken. So verlor die Nordex-Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel 0,40 Euro bzw. rund 3,2% und ging mit 12,275 Euro aus dem Xetra-Handel. Damit hat sich die Aktie inzwischen auf Jahressicht mehr als halbiert – denn die 12-Monats-Performance liegt aktuell bei rund -56%. Auch auf Monatssicht sieht es nicht gut aus, denn da steht ein Minus von rund 11% zu Buche.

Stehen denn planmäßig einige Termine auf der Agenda, die potenziell positiv sein könnten? Nun, planmäßig gibt es erst im August wieder einen wichtigen Termin für die Nordex-Aktionäre: Die Zahlen zum zweiten Quartal bzw. zum ersten Halbjahr 2017. Die Veröffentlichung dieser Zahlen steht für den 3. August auf der Agenda. Dann wird sich zeigen, ob das Management von Nordex mit dem Ausblick auf 2017 richtig liegen könnte, denn das erste Quartal hatte ja noch eher enttäuscht im Hinblick auf die Auftragseingänge. Dies gilt es natürlich abzuwarten.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.