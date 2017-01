Nordex setzt neue REKORDE in Deutschland!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

in den letzten Monaten drehte sich bei Nordex alles um neue Aufträge rund um den Globus. Unter anderem konnten in Irland, den USA und Südamerika Großprojekte an Land gezogen werden. Doch auch in Deutschland laufen die Geschäfte anscheinend blendend. Der Windkraftkonzern kann aktuell ein Rekordvolumen im hiesigen Markt verbuchen. Insgesamt 1,17 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr auf dem deutschen Markt umgesetzt.

Als besonders stark erwies sich laut Nordex der Dezember. Alleine in jenem Monat gingen Aufträge für 89 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 262,5 MW ein. Im Vergleich zu 2015 bleibt für den deutschen Markt ein stattliches Plus von 28 Prozent. Weltweit stiegen die Einnahmen derweil um gut ein Dritter auf 3,3 Milliarden Euro. Das Geschäft bei Nordex läuft also ohne Frage, leider lässt sich das aber noch immer nicht vom Aktienkurs behaupten. Da bleibt nur zu hoffen, dass die positiven Nachrichten auch in den nächsten Wochen nicht ausbleiben und irgendwann endlich der lang erwartete Ausbruch nach oben ansteht. Einen solchen versprechen so manche Analysten schon seit dem letzten Sommer.

