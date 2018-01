Nordex setzt lukrative Serie fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

nachdem der deutsche Windkraftspezialist Nordex kurz vor Weihnachten diverse Aufträge aus Frankreich und Schweden bekannt gab, setzt der Konzern nun auch im neuen Jahr seine Serie an erfolgreichen Auftragsmeldungen fort.

191-MW-Auftrag aus Spanien

So konnte das TecDax-Unternehmen laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung eine weitere Order einheimsen. Diesmal handelt es sich um einen Auftrag aus Spanien. Der Empfänger sei das Energie-Unternehmen Gas Natural Fenosa Renovables (GNFR).

Der Neukunde bestellte bereits im Dezember 58 Windkrafträder des Modells AW132/3300 mit einer Gesamtleistung von 191 MW, berichtete Nordex. Die Turbinen sollen in sechs zu errichtenden Windparks installiert werden. Im Sommer 2018 sollen die ersten Windräder aufgebaut werden. Nordex will sich zudem um den mehrjährigen Service der Anlagen kümmern.

Konkrete Standorte blieben zunächst offen

Eindeutige Standorte wurden indes nicht genannt. Nur so viel: „Die Projekte sind in den Regionen von Spanien geplant, wo die Nordex-Gruppe über Werke verfügt“, so der Konzern. Daher will der Windkraftspezialist die Türme auch vor Ort produzieren.

Der wiedererstarkte spanische Windmarkt

Patxi Landa, Vertriebsvorstand bei Nordex, kommentierte: „Nicht nur der spanische Markt kommt nach langer Pause wieder in Schwung, auch internationale Großkunden wie Gas Natural Fenosa haben für uns zentrale strategische Bedeutung.“

Ein Beitrag von Marco Schnepf.