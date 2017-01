Nordex mit neuen Aufträgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

zu Beginn des neuen Jahres beginnt Nordex mit einer guten Nachricht. Man habe bereits im Dezember zwei Aufträge für Windparks in Argentinien erhalten, so hieß es von Unternehmensseite. Beim Auftraggeber handle es sich demnach erfreulicherweise um einen Neukunden, und zwr „einen der bedeutendsten privaten Energieversorger des Landes“ (= „Central Puerto“). Die Leistung der beiden Windparks soll bei zusammengenommen 148 Megawatt liegen. Bei dem einen Projekt soll es um 32 Turbinen (Baureihe AW 125/3000) gehen, bei dem zweiten Projekt um 15 Turbinen (Gleicher Typ).

Nordex: Expansion in Südamerika

Auch wenn sich das noch nicht sofort in guten Zahlen niederschlagen wird – es ist eine Perspektive für zukünftige Quartalszahlen. Denn der Baubeginn für die beiden Anlagen soll laut Plan im letzten Vierteljahr 2017 erfolgen. Im Sommer 2018 sollen die Anlagen dann fertig errichtet sein. Die beiden neuen Aufträge für Nordex gehen laut Unternehmensangaben auf die erste Ausschreibung ihrer Art für Windenergie in Argentinien zurück (diese bestand aus zwei Teilen). Dabei sei der größte Teil auf Projekte im Bereich Windenergie entfallen. Nordex kann es freuen!

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse