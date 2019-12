Nordex: Das könnte noch einmal eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Immer wieder ist die Nordex-Aktie in der ersten Dezemberhälfte daran gescheitert, durch einen Anstieg über den Widerstand bei 12,93 Euro, den seit Anfang September laufenden Anstieg fortzusetzen. Die Konsequenz des Scheiterns in der letzten Woche waren neuerliche Kursverluste. Im Tief fiel die Aktie dabei am Mittwoch bis auf 12,03 Euro zurück und kam damit der 50-Tagelinie bei 11,86 Euro gefährlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



