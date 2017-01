Nordex kann die Auftragsbücher füllen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

wie eine Bombe schlugen in der letzten Woche die Nachrichten zu Nordex bei den Aktionären ein. Denn das Unternehmen versteht es wahrlich, seine Auftragsbücher zu füllen, auch wenn sich dies so oft nicht auf die Aktienkurse auswirkt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Nordex und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Ein Plus von über 33 Prozent! Auch wenn der Geschäftsbericht für 2016 erst am 30. März 2017 veröffentlicht wird, so hat das Unternehmen schon Zahlen zum Auftragseingang vorgelegt, die sich sehen lassen können: So betrug der Auftragseingang im Gesamtjahr „über 3,3 Mrd. Euro“, das ist ein Plus von 33,6 Prozent.

Fusion mit Köpfchen! Dass Nordex im letzten Jahr mit der Acciona Windpower fusioniert ist, war hinsichtlich der Aufträge sicher eine gute Entscheidung. Kommen doch nun die Aufträge beider Unternehmen in denselben Topf.

Viel Umsatz in Südamerika! Rund ein Drittel des Auftragseingangs kam laut den Informationen aus Süd- und Nord-Amerika. Eigentlich eine gute Sache, doch eben weil ein dortiger Großauftrag verschoben worden sei, wurde der Jahreszielwert um 3% unterschritten. Europa und Afrika machten laut Nordex im letzten Jahr rund 65% des gesamten Auftragseingangs aus.

Kann sich Nordex in 2017 weiter mit seinen Aufträgen profilieren? Wir bleiben für Sie am Ball.

