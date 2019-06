Nordex: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

An der Heimatbörse Xetra notiert Nordex per 22.06.2019, 12:31 Uhr bei 12,3 EUR. Nordex zählt zum Segment "Schwere elektrische Ausrüstung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Nordex auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nordex. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Sell"-Signale (bei 0 "Buy"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Sell" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nordex-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,6 EUR mit dem aktuellen Kurs (12,31 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +16,13 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (13,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,02 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nordex-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Nordex erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 4 "Hold"- und 5 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nordex vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (11,5 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -6,58 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,31 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Nordex erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.