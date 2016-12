Nordex: Das ist mal wieder so typisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

gewiss: Die jüngste Erholung der Nordex-Aktie ist durchaus beeindruckend. Vom Tief bei 17,23 Euro am 14. November erholte sich die Aktie des Windturbinenherstellers auf 20,81 Euro zur Wochenmitte. Das ist immerhin ein Plus von fast +21%.

Was indes gerne unerwähnt bleibt: Vom Zwischenhoch bei 27,58 Euro am 29. September hat der TecDAX-Titel in anderthalb Monaten -38% an Wert eingebüßt.

Falls Sie meine letzten Beiträge zu Nordex gelesen haben, dann kennen Sie meine seit Monaten geäußerte langfristige Einschätzung für die Aktie: Nicht kaufenswert! Um einen Großteil der eingangs genannten Kurserholung als Profit verbuchen zu können, benötigten Sie vor allem viel Glück sowie den Mut und die Risikobereitschaft eines Spekulanten. Denn:

Heute wissen Sie, bei Betrachtung des Charts, dass der 14. November ein Zwischentief ausbildete – dessen konnten Sie sich an jenem Tag keineswegs sicher sein. Insofern wäre ein Einstieg zu jenem Zeitpunkt nichts anderes als unverschämtes Glück gewesen.

Der Chart zeigt Ihnen indes, warum Sie JETZT besser Abstand von einem Einstieg nehmen sollten: Die Erholung der vergangenen Wochen ist nämlich nichts anderes, als eine Flagge. Eine solche Konsolidierungs-Formation bildet sich gerne nach scharfen Abwärtsbewegungen. Ihr Trend verläuft entgegen der Haupttrendrichtung. Ein Absinken des Kurses unter die untere Flaggenbegrenzung ist als Verkaufssignal zu werten, dem eine ähnlich scharfe Abwärtsbewegung folgt.

Falls Sie der Charttechnik nicht so recht trauen, dann schauen Sie bitte auf das Verhalten der Großinvestoren: Sie haben den jüngsten Kursanstieg der Nordex-Aktie nicht begleitet, wie Ihnen das On-Balance-Volumen sichtbar macht.

Das sollte Ihre letzten Zweifel beseitigen.

