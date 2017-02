Nordex: Das ist jetzt ein Anfang – mehr aber auch nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

die Aktie des Windturbinenherstellers Nordex kann in einem freundlichen Marktumfeld deutlich zulegen. Unterstützung erfährt der Anteilsschein dabei auch von Unternehmensseite, da es eine Übernahme zu vermelden gibt. Zugekauft wird das dänische Unternehmen SSP Technology A/S, das auf die Herstellung und Entwicklung von Formen und Prototypen von Rotorblättern spezialisiert ist.

Die im Jahr 2001 gegründete Firma verfügt in dieser Hinsicht über zahlreiche Patente. Die Rotorblätter wurden bislang für Windturbinen mit einer Leistung zwischen 1,5 und 8,0 Megawatt produziert. Das bis dato größte Rotorblatt maß knapp 90 Meter. Mit der Akquisition will Nordex seine technologische Position bei der Fertigung immer größer werdender und leistungsfähigerer Rotorblätter stärken, hieß es aus dem Unternehmen. Dies ermögliche es, in Zukunft flexibler auf die sich rasant ändernden Marktbedingungen zu reagieren.

Reicht das aus?

Das ist ja alles schön und gut, für einen nachhaltigen Turnaround dürfte allerdings mehr vonnöten sein (Stichwort: überzeugende Jahreszahlen). Durch den überraschenden Wahlsieg von Donald Trump und dem Verpassen des Jahresauftragsziels für 2016 hatte die Aktie zuletzt deutlich gelitten. Aber auch schon vorher funktionierte der Anteilsschein nicht so, wie man es in den Jahren zuvor gewohnt war.

Geht es nach dem Gros der Analysten, könnten Anleger die momentane Schwäche der Aktie aber durchaus zum Einstieg nutzen. Das durchschnittliche Kursziel lautet 26,79 Euro. Zuletzt bestätigte die Investmentbank Oddo Seydler ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 32,80 Euro. Will heißen, der Aktie wird ein Kursplus von mehr als 60 Prozent zugetraut.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse