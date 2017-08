Nordex: Das ist bitter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

was war da los? Die Nordex-Aktie ging am letzten Handelstag der vergangenen Woche mit einem herben Minus von rund 4,3% oder 0,52 Euro im Xetra-Handel ins Wochenende, der Schlusskurs lag da bei 11,68 Euro. Und plötzlich ist die 10-Euro-Marke gar nicht mehr so beruhigend weit entfernt, wie es noch zur Monatsmitte ausgesehen hatte, als die Notierung im Bereich 12,60 Euro lag. Auf Jahressicht gesehen hat sich der Kurs aktuell in etwa halbiert. Ja, im Juni hatte die 10-Euro-Marke noch gehalten und konnte nicht nachhaltig nach unten durchbrochen werden. Doch hat sich die Nordex-Aktie danach gewissermaßen nur Zeit erkauft, bevor es einen neuen Versuch geben wird, diese Marke nach unten zu durchbrechen?

Nordex: Rückt die 10-Euro-Marke wieder ins Visier?

Wir sollten nicht vergessen, dass der Kurs ja keineswegs in einen neuen nachhaltigen Aufwärtstrend gewechselt ist. Es kann eher als Gegenbewegung nach den massiven vorigen Kursverlusten gesehen werden. In diesem Umfeld könnte eine gute Nachricht vom operativen Geschäft hilfreich sein. Doch da heißt es derzeit Fehlanzeige. In diesem Monat gab es von Nordex nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen keine weiteren Neuigkeiten. Laut Plan stehen die Zahlen zum dritten Quartal dann am 14. November zur Veröffentlichung an. Da ist abzuwarten, was Nordex vorher noch an Nachrichten kommunizieren wird!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.