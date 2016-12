Nordex ist ÜBERALL!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

ob Deutschland, USA, Mexico, Irland oder Südafrika: Nordex scheint derzeit fast überall neue Aufträge an Land ziehen zu können. Die jüngste Erfolgsmeldung stammt aus Frankreich. Dort soll ein Windpark mit einer Leistung von 11,5 Megawatt entstehen. Federführend dabei ist natürlich Nordex, die dafür erstmals ihre AW-Turbinen in das Nachbarland von Deutschland exportieren. Frankreich selbst ist für Nordex aber kein neues Territorium. In den letzten 15 Jahren hat das Unternehmen dort Windparks mit einer Leistung von rund 1,5 Gigawatt errichtet.

Nordex kann auch ohne Acciona!

Bemerkenswert an dem neuen Deal ist, dass Nordex sich dabei ausnahmsweise nicht auf Acciona Windpower verlassen muss, ein spanisches Unternehmen, das die Deutschen vor nicht allzu langer Zeit geschluckt haben. Stattdessen ist in Frankreich Nordex selbst großflächig vertreten und zeigt damit, dass auch ohne Acciona noch einiges an Potenzial im Windmarkt vorhanden ist. Wie hoch das Volumen des neuen Windparks in Frankreich ausfällt, wurde bislang nicht kommuniziert. Sicher ist aber, dass die Bilanzen von Nordex sich im neuen Jahr gehörig ändern werden, wenn viele der jetzt gewonnenen Aufträge anlaufen und tatsächlich das erste Geld fließt. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich das auch endlich bei der Aktie bemerkbar macht, die in den letzten Monaten immer wieder hinter den Erwartungen zurückblieb.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

