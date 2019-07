Nordex: Das hört sich toll an

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) ist in diesen Tagen vom durchwachsenen Gesamtmarkt nicht klein zu kriegen. Nach dem Kurssprung am 3. Juli, der von einem Vielfachen des durchschnittlichen Handelsvolumens ausgelöst wurde, hält sich der SDAX-Titel bei 14,28 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag) centgenau auf dem Niveau, das am Ausbruchstag das Intraday-Hoch markierte.

In der letzten News vor neun Tagen teilte Nordex eine „starke Auftragsentwicklung“ mit. Ingesamt gingen beim Windmaschinenhersteller innerhalb des zweiten Quartals Kundenaufträge in Höhe von 2 Gigawatt (GW) ein. Im ersten Quartal summierten sich die Bestellungen auf 1,035 GW. Damit beläuft sich der gesamte Auftragseingang (ohne Servicegeschäft) für die erste Jahreshälfte auf exakt 3.038,4 MW – ein Plus von rund 50% gegenüber den ersten sechs Monaten 2018!

Von besonderer Bedeutung: Nordex‘ Delta4000-Turbinen. Vertriebsvorstand Patxi Landa kommentiert:

Die Delta4000-Baureihe stellt immer stärker ihre globale Ausrichtung unter Beweis. Wir konnten mit der N149/4.0-4.5 bereits bedeutende Aufträge in Europa, Australien, Lateinamerika und jetzt auch in den USA erzielen. Insgesamt zeigt unser Auftragsbuch zur Mitte des Jahres die breite geografische Aufstellung der Nordex Group.