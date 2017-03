Nordex: Die große Wende oder das schnelle Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

bei allem Getöse um die korrigierte Ergebnisprognose für 2017 und 2018 darf man einen Fakt nicht aus dem Auge verlieren: Nordex hat für das laufende und kommende Jahr unterm Strich bessere Daten in Aussicht gestellt. Grundlage sind die nunmehr besseren Werte für das abgelaufene Jahr 2016. Denn der operative Gewinn war um 57 % gestiegen. Insgesamt verdiente das Unternehmen demnach sogar gut 95 Millionen Euro und lag damit über den Erwartungen des Marktes.

Aktie fällt heute wieder

Schon freuten sich die Analysten am Donnerstag und konnten das Ende des Ausverkaufs melden. Doch just an diesem Tag setzte dann schnell wieder die nächste Verkaufswelle ein, der Wert gab zwischenzeitlich etwa gut 3 % nach. All dies bestätigt die Skeptiker unter den technischen Analysten, die einen klaren Abwärtstrend diagnostiziert und prognostiziert hatten.

Erste Stimmen, wonach die Abschläge zu schnell und zu deutlich gekommen seien, erweisen sich zumindest nach Ansicht der technischen Analyse als zu voreilig. Vielmehr sei noch mit einem weiteren Abwärtstrend zu rechnen.

Aus dieser Sicht dürfte es riskant sein, spekulativ auf eine schnelle Trendwende zu setzen. Nordex ist weiterhin im roten Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse