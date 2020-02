Nordex: Das große Warten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex ist im zurückliegenden Monat in eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung geraten. Sprich: Die Papiere des Windkraftanlager-Herstellers pendeln mal nach oben in den Bereich von knapp 13 Euro, dann fallen sie wieder ab auf etwas unter 12 Euro. Am Donnerstag im frühen Handel verbesserte sich Nordex an der Börse mal wieder um knapp zwei Prozent auf rund 12,40 Euro, tags ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



