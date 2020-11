Nordex geht richtig ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Nordex zu erkennen. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund zehn Prozent zubuche. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 14,77 EUR zu haben. Geht es bei Nordex jetzt so richtig los?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 13,89 EUR ausgelotet. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn diese Linie verläuft bei 10,19 EUR, sodass für Nordex Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

