Nordex füllt weiter seine Auftragsbücher - Aktie legt vorbörslich 2 Prozent zu

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Auftragsbücher des Windkraftanlagenbauers Nordex füllen sich weiter.



Insgesamt bestellten die Kunden im dritten Quartal 436 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1700 Megawatt, wie Nordex am Dienstag in Hamburg mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres betrugen die Auftragseingänge 974 Megawatt. Die Anleger freute es. Für die Aktien zeichneten sich am Morgen im vorbörslichen Handel Kursgewinne ab.

Mehr als die Hälfte der Aufträge zwischen Juli und September dieses Jahres kamen demnach aus Europa, mehr als ein Viertel aus den USA und etwa zwölf Prozent aus Lateinamerika. "Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Windenergieanlagen in Europa und Übersee, insbesondere die neue Delta4000-Baureihe stößt auf großes Interesse", erklärte Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa.

Die Aktie legte vorbörslich zu mit einem Plus von mehr als 2 Prozent. Händler kommentierten, die Auftragseingänge sähen weiter gut aus. Das Problem seien allerdings nicht die Bestellungen sondern die Gewinnspannen. Hier müsse man abwarten.

Schon im zweiten Quartal sorgte ein stetiger Zufluss von Aufträgen für ein dickes Orderplus. Damit könnte Nordex womöglich die bislang anhaltende Flaute hinter sich lassen. Ein Nachfrageeinbruch hatte der Windkraftbranche in den vergangenen zwei Jahren die Ergebnisse verhagelt.

Für den ersten neun Monaten ergibt sich den Angaben zufolge ein Autragseingang ohne das Servicegeschäft von 4,7 Gigawatt im Gegensatz zu 3,1 Gigawatt im Vorjahreszeitraum./knd/mis