Nordex erwartet Rückgang bei Umsatz und Profitabilität

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauers Nordex erwartet im laufenden Jahr wegen des harten Preiskampfes erneut deutlich weniger Umsatz und Profitabilität.



So sollen die Erlöse 2018 von rund 3,1 Milliarden Euro auf 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro sinken, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Die operative Marge (Ebitda) dürfte von bereinigt 7,9 auf 4 bis 5 Prozent zurückgehen. Hintergrund ist das im vergangenen Jahr eingeführte Auktionssystem in Deutschland, das "vorübergehend zu deutlich geringeren Auftragseingängen führte", wie es hieß.

Ausschreibungen für neue Anlagen finden mittlerweile häufig über eine Auktion statt, was die Preise drückt. Die Windanlagenbauer leiden derzeit unter einem harten Konkurrenzkampf. Dies gilt vor allem für die Windenergie an Land, da der Markt zunehmend gesättigt ist und Subventionen heruntergefahren werden.

Nordex erzielte 2017 Aufträge von 2,2 Milliarden Euro, rund ein Drittel weniger als im Vorjahr, was vor allem an dem schwachen deutschen Markt lag. Rund 90 Prozent der Aufträge kamen aus den internationalen Märkten. Für das laufende Jahr verspricht sich das Unternehmen durch im vergangenen Jahr eingeführte neue Modelle Rückenwind für den Auftragseingang. Der Konzernjahresüberschuss erreichte lediglich 0,3 Millionen Euro - im Vergleich zu gut 95 Millionen Euro im Vorjahr./nas/jha/