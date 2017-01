Nordex- erste Zeichen einer Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie hat in den letzten drei Monaten einen starken Abwärtsimpuls hinnehmen müssen. Neben den unklaren Aussichten auf das kommende Jahr, sorgte auch der Ausgang bei den US-Wahlen für zusätzliche Skepsis bei den Anlegern, trotz einem steigenden Auftragsvolumen. Denn die Trade-Policy des neuen Präsidenten Trump, könnte beim Auftragsvolumen deutliche Einbußen bedeuten und das ganze unter Berücksichtigung eines ohnehin stagnierenden Marktes für „Onshore“-Windkraftanlagen. Die kürzlich gewonnenen Aufträge werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach erst in 2018 auf den Umsatz auswirken, was ebenfalls nicht gerade erfreulich ist. Anleger warten nun auf neue Informationen hinsichtlich der Quartalszahlen und Prognosen. Diese werden jedoch erst im März veröffentlicht. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass das Unternehmen bereits vorab etwas Skepsis aus dem Markt nehmen kann.

Technische Analyse

Aus der markttechnischen Perspektive scheint sich eine leichte Erholung zu etablieren. Der 200-Wochendurchschnitt konnte mustergültig als relevante Unterstützung halten. Sollte nun der Preisbereich zwischen 21,70-22,00 Euro je Aktie überwunden werden, so könnte die Erholung weiter voranschreiten. Spätestens im Bereich bei 24,50 Euro je Aktie, kann man allerdings mit einem Widerstand rechnen. Hier wird sich dann entscheiden, ob der langfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird oder nicht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

