Nordex erhält finalen Zuschlag für australischen Windpark über 923 Megawatt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat den finalen Zuschlag für ein Großprojekt in Australien über 923 Megawatt erhalten.



Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Nordex hatte bereits Mitte Juni über die fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen berichtet. Die Hamburger sollen für einen Windpark südwestlich von Warwick im australischen Bundesstaat

Queensland 162 Turbinen liefern. Auftraggeber ist die australische Tochter von Acciona Energia, die zum spanischen Nordex-Großaktionär Acciona gehört./nas/eas