Nordex erhält Großauftrag von schwedischem Versorgungsunternehmen

Hervorragend sind die Aktien des Windanlagenbauers Nordex ins neue Börsenjahr gestartet. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere bereits um über 12 Prozent auf aktuelle 24,86 Euro verteuert. Damit knüpft der Jahresstart nahtlos an das zurückliegende Jahr an, in dem sich die im TecDAX und SDAX notierten Papiere bereits um knapp 85 Prozent verteuerten.

Und auch von der Auftragsseite gelingt der Jahresstart, denn ...



